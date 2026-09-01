Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Зіркзе

Манчестер Юнайтед продовжує шукати варіанти з орендою Джошуа Зіркзе після того, як його перехід до Ювентуса зірвався.

Про це повідомляє Sky Sports.

Подальша доля нідерландського форварда може стати вирішальною для манкуніанців у спробах підсилити позицію лівого захисника до закриття трансферного вікна.

Ювентус активно просувався в переговорах щодо Зіркзе зробивши його своєю головною ціллю, однак учора туринці різко змінили пріоритети й узгодили з Ньюкаслом оренду нападника Ніка Вольтемаде.

Також інтерес до 25-річного нідерландця також проявляла Фіорентина, однак флорентійці переключилися на форварда Евертона Бету.

Раніше повідомлялося, що Джошуа вже дав свою згоду на повернення в Італію. Зіркзе вже виступав у Серії А у футболці Парми (2020/2021) та Болоньї (із серпня 2022-го до середини липня 2024-го).

Нагадаємо, що саме з Болоньї нідерландець переїхав у МЮ. За манчестерський клуб відтоді провів 75 ігор, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.

Чинний контракт Зіркзе з "червоними дияволами" розрахований до 30 червня 2029-го, а також в угоді прописана пролонгація співпраці ще на рік. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про перехід 22-річного півзахисника Брайтона Карлоса Балеба.