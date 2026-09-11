Ми багато чого зробили правильно: Каррік – про стартовий матч МЮ у Лізі чемпіонів

Наставник Манчестер Юнайтед Майкл Керрік оцінив розгромну перемогу над Сабахом (4:0) у матчі першого туру Ліги чемпіонів-2026/27.

Його слова передає Sky Sports.

Англійський фахівець залишився задоволений виступом підопічних. При цьому він віддав належне азербайджанській команді, які вперше в історії грає у найпрестижнішому клубному турнірі.

"Приємно завершити матч без пропущених м'ячів. Деякі наші дії в атаці були чудовими. В обороні ми загалом також зіграли дуже добре. Потрібно віддати належне супернику. Грати проти такої команди було непросто. Вони використовують короткий пас і змушують вас дуже багато працювати, щоб відібрати м'яч. Рахунок виглядає комфортним, але матч не завжди був таким. Водночас я вважаю, що ми багато чого зробили правильно, і це дозволило нам досягти хорошого результату. Якщо говорити про результати, ми не ідеально розпочали сезон. Але я бачу дуже хороші ознаки, які ми знову продемонстрували сьогодні", – сказав Керрік.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед два останні сезони не грав у Лізі чемпіонів. Це був перший випадок для "червоних дияволів" у XXI столітті, коли вони не брали участь у турнірі більше одного року поспіль.

В наступному турі підопічним Карріка 13 жовтня протистоятиме Атлетико. "Матрацники" у стартовій грі поступились Ліверпулю.