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Фіорентина знайшла заміну Кіну в Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 17:00
Фіорентина знайшла заміну Кіну в Манчестер Юнайтед
Джошуа Зіркзе
Getty Images

Нідерландський форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе може продовжити кар'єру в Фіорентині.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Фіорентина може незабаром продати в Комо форварда збірної Італії Мойзе Кіна, і займається пошуками заміни йому. Саме Зіркзе є пріоритетною кандидатурою для флорентійського клубу.

Фіорентина вже направила у Манчестер Юнайтед пропозицію щодо річної оренди з опцією викупу та чекає на відповідь англійців. Сам Зіркзе вже дав згоду на повернення в Серію А, де раніше виступав за Болонью.

25-річний нідерландець виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2024 року. Сумарно за цей час провів 75 матчів у всіх турнірах, відзначившись 9 голами та 4 асистами. Його трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

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