Манчестер Юнайтед запропонував новий контракт капітану – інсайдер

Манчестер Юнайтед намагається продовжити співпрацю з капітаном команди Бруну Фернандешом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Червоні дияволи" запропонували 31-річному португальському атакувальному півзахиснику новий контракт до літа 2029-го.

Його чинна угода спливає 30 червня 2027-го, а також є опція її пролонгації ще на рік.

Повідомлялося, що в угоді Фернандеша був пункт про викуп для іноземних клубів за 65 мільйонів євро, але термін цієї дії вже закінчився.

Зацікавленість у Бруну проявляв турецький Галатасарай, який начебто пропонував англійському клубу 35 мільйонів євро плюс 15 мільйонів у вигляді бонусів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість якраз у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, що португалець виступає за МЮ із січня 2020-го. Відтоді провів за команду з АПЛ 329 матчів (110 голів та 109 асистів) та завоював 2 титули.

Новий сезон-2026/27 Фернандеш розпочав дуже результативно. Бруну забив 3 м'ячі та віддав одну гольову передачу у 2-х іграх за манчестерський клуб.

Раніше інформувалося, що Манчестер Юнайтед продовжує шукати варіанти з орендою Джошуа Зіркзе після того, як його перехід до туринського Ювентуса зірвався.