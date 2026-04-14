Каррік розкритикував суддівство у програному матчі Манчестер Юнайтед в АПЛ

Софія Кулай — 14 квітня 2026, 10:29
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік відреагував на домашню поразку від Лідса (1:2) у рамках 32-го туру АПЛ-2025/26.

Його слова передає Sky Sports.

За словами наставника, старт поєдинку не був за його командою. Каррік наголосив на моменті з забитим голом гостей, коли Лені Йоро отримав удар передпліччям по потилиці, але судді не стали скасовувати взяття воріт, що стало важливим моментом у грі.

"У нас були моменти, але протягом більшої частини тайму ми були вимкнені з гри.

Мені здалося, що хлопці зберігали позитивний настрій і боролися у другому таймі після шокуючого рішення видалити Лісандро Мартінеса. Це вже дві гри поспіль, коли рішення приймаються не на нашу користь, але цей матч був одним із найгірших, які я коли-небудь бачив", – сказав Каррік.

Коуч "червоних дияволів" детально прокоментував епізод із вилученням Лісандро Мартінеса через те, що він смикнув за волосся Домініка Келверта-Льюїна на 56-й хвилині матчу.

44-річний спеціаліст залишився незадоволеним суддівством.

"Потім можна замахнутися рукою в обличчя Лічі, і через те, що він втрачає рівновагу, він ледь торкається потилиці суперника, що витягує резинку з волосся і з боку виглядає як – я навіть не знаю, на що це схоже.

Це не смикання, це не ривок, у цьому немає агресії – він торкається його і отримує вилучення. Найгірше те, що арбітра відправили переглянути повтор як "явну та очевидну помилку", щоб скасувати рішення. Це шокує", – заявив головний тренер МЮ.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед догравав у меншості вже у другому поєдинку поспіль. У попередньому турі АПЛ проти Борнмута (нічия 2:2) на 78-й хвилині із поля був вилучений центрбек "червоних дияволів" Гаррі Магвайр, з яким нещодавно продовжили контракт.

МЮ залишився при своїх 55 очках та замикає трійку лідерів турнірної таблиці АПЛ-2025/26, яку із 70 балами очолює лондонський Арсенал. Натомість на другій позиції йде Манчестер Сіті, який має у своєму активі 64 пункти.

Наступний матч Манчестер Юнайтед 18 квітня гостюватиме на полі лондонського Челсі. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Майкл Каррік

