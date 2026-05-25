Каррік оцінив майбутнє та виступи капітана Манчестер Юнайтед: Він має величезний вплив на нас

Тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про капітана своєї команди Бруну Фернандеша, який продовжить виступи за англійський клуб.

Його слова наводить BBC.

Контракт атакувального португальського півзахисника з "червоними дияволами" розрахований до 30 червня 2027-го. Також є опція пролонгування співпраці ще на рік. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

"У мене немає причин думати інакше. Ми задоволені тим, що він робить, і йому подобається бути тут. Думаю, це видно. Він має величезний вплив на нас. Він капітан і подає приклад різними способами. Він ніколи не вимикається з гри, тому що отримує задоволення від футболу, і це чудово", – заявив Каррік.

Нещодавно лідер МЮ став абсолютним рекордсменом АПЛ за кількістю асистів за один сезон.

Раніше португалець пояснив, чому вирішив залишитися у манчестерському колективі.

Нагадаємо, що Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020-го, коли перейшов із Спортинга. Від моменту переходу провів за англійську команду 327 ігор (107 голів та 108 асистів) та завоював 2 трофеї.

У сезоні-2025/26 Бруну відзначився 9 м'ячами та 22 гольовими передачами у 37 матчах в усіх турнірах за МЮ.

Манчестер Юнайтед разом із Фернандешом фінішував третім у сезоні АПЛ, набравши 71 бал.