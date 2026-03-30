Він привніс у клуб спокій, – Бекхем оцінив роботу Карріка на чолі Манчестер Юнайтед

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем висловився про роботу нинішнього виконувача обов'язків головного тренера "червоних дияволів" Майкла Карріка.

Його слова наводить Goal.

Легендарний англієць похвалив коуча команди, який привніс в МЮ спокій. За словами Девіда, на користь Карріка грає досвід та те, що він знає, як вміє діяти клуб із червоної частини Манчестера.

"Мушу визнати, що останні кілька місяців були значно спокійнішими, ніж попередні 10 років. Це був непростий період. Але я думаю, що Майкл має досвід. Він привніс у клуб спокій. Він знає клуб, знає гравців, знає, як грає Манчестер Юнайтед і як команда має діяти. Майкл завжди імпонував мені як тренер. Коли дивишся на нього, відчувається спокій. Не впевнений, що це правильне слово, але в його поведінці є певна елегантність – і коли він святкує, і коли злиться. Це важливо для тренера. Те, як він зібрав команду і згуртував її, було вражаючим. Як уболівальник МЮ, вважаю, що це саме те, що потрібно клубу", – заявив Бекхем.

Нагадаємо, що протягом 2018-2021 років Каррік працював у тренерських штабах Уле Гуннара Сульшера та Жозе Моурінью. Після чого у листопаді 2021-го вперше став працювати на чолі МЮ із приставкою "в.о.", а вдруге прийшов до керма у середині січня 2026-го.

Загалом під його керівництвом "червоні дияволи" вже провели 13 ігор. Каррік вже повторив найкращий тренерський старт кар'єри в історії АПЛ.

Після 31-го туру МЮ замикає трійку лідерів турнірної таблиці АПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 55 балів. Наступний поєдинок команда Карріка проведе 13 квітня, коли у рамках АПЛ прийме Лідс. Початок – о 22:00 (за київським часом).