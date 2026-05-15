Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реткліфф схвалив призначення Карріка тренером Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 15 травня 2026, 17:16
Реткліфф схвалив призначення Карріка тренером Манчестер Юнайтед
Майкл Каррік
Getty Images

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф схвалив підписання контракту з головним тренером Майклом Карріком.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Наразі між сторонами тривають переговори щодо строку контракту. Обговорюється дворічна угода з можливістю продовження ще на рік.

Зазначається, що договір може бути підписаним до завершення сезону.

44-річний Каррік очолив МЮ, за який провів багато років як футболіст, у січні 2026 року після звільнення Рубена Аморіма. Наразі манкуніанці посідають третє місце в АПЛ із 65 очками після 36 матчів.

Напередодні колишній захисник "червоних дияволів" Гарі Невілл висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником клубу на постійній основі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

Манчестер Юнайтед

Барселона відновить переговори з Манчестер Юнайтед щодо Рашфорда
Каррік залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед – Романо
Сандерленд – Манчестер Юнайтед. Де і коли дивитися матч 36 туру АПЛ
Сандерленд – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ
Визначено найкращого гравця сезону в АПЛ за версією журналістів

Останні новини