Реткліфф схвалив призначення Карріка тренером Манчестер Юнайтед
Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф схвалив підписання контракту з головним тренером Майклом Карріком.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.
Наразі між сторонами тривають переговори щодо строку контракту. Обговорюється дворічна угода з можливістю продовження ще на рік.
Зазначається, що договір може бути підписаним до завершення сезону.
44-річний Каррік очолив МЮ, за який провів багато років як футболіст, у січні 2026 року після звільнення Рубена Аморіма. Наразі манкуніанці посідають третє місце в АПЛ із 65 очками після 36 матчів.
Напередодні колишній захисник "червоних дияволів" Гарі Невілл висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником клубу на постійній основі.