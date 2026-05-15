Реткліфф схвалив призначення Карріка тренером Манчестер Юнайтед

Співвласник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф схвалив підписання контракту з головним тренером Майклом Карріком.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Наразі між сторонами тривають переговори щодо строку контракту. Обговорюється дворічна угода з можливістю продовження ще на рік.

Зазначається, що договір може бути підписаним до завершення сезону.

44-річний Каррік очолив МЮ, за який провів багато років як футболіст, у січні 2026 року після звільнення Рубена Аморіма. Наразі манкуніанці посідають третє місце в АПЛ із 65 очками після 36 матчів.

Напередодні колишній захисник "червоних дияволів" Гарі Невілл висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником клубу на постійній основі.