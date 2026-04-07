Найкращі моменти ще попереду: Манчестер Юнайтед продовжив контракт із лідером команди

Гаррі Магвайр і Манчестер Юнайтед вирішили продовжити співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Англійський захисник підписав новий контракт, який продовжить його перебування у клубі до 30 червня 2027 року. Також в угоді є опція продовження ще на один сезон.

"Представляти Манчестер Юнайтед – це найвища честь. Це відповідальність, яка щодня наповнює гордістю мене та мою родину. Я дуже радий продовжити свій шлях у цьому неймовірному клубі щонайменше до восьмого сезону та й надалі грати перед нашими особливими вболівальниками, щоб разом створювати нові незабутні моменти. Відчувається амбіція та потенціал цієї команди. Рішучість усього клубу боротися за великі трофеї очевидна для кожного, і я впевнений, що найкращі моменти ще попереду", – сказав футболіст.

Директор із футболу в Манчестер Юнайтед Джейсон Вілкокс також прокоментував цю угоду. Він переконаний, що досвідчений футболіст ще принесе чимало користі клубу.

"Гаррі уособлює ментальність і стійкість, необхідні для виступів за Манчестер Юнайтед. Він справжній професіонал, який привносить безцінний досвід і лідерство в нашу молоду та амбітну команду", – заявив функціонер.

Зазначимо, що центральний захисник виступає за "червоних дияволів" із серпня 2019 року. Він зіграв 266 матчів за команду та виграв з нею два трофеї.

