Каррік підбив підсумки сезону для Манчестер Юнайтед: Ми потужно фінішували

Тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився про сезон-2025/26 для його команди, який вона завершила розгромною перемогою над Брайтоном 3:0.

Його цитує BBC.

МЮ закінчило розіграш АПЛ на третьому місці, набравши 71 бал у 38-ми турах. "Червоні дияволи" поступилися лише чемпіону Арсеналу, у якого 85 очок, та другому Манчестер Сіті, який здобув 78 пунктів.

"Ми потужно фінішували. У нас була хороша серія матчів. Третє місце було практично гарантоване, тому мені сподобалося, як ми завершували сезон, продовжуючи рухатися в тому ж напрямку. Ми сприймали цей відрізок не як завершення сезону, а як наступний етап, і сьогоднішній матч показав, наскільки добре хлопці підійшли до гри", – сказав Каррік.

Наставник манчестерського клубу відзначив, що Брайтон є одним із тих найскладніших опонентів, якщо твоя команда перебуває не у формі.

"Ми ставили перед собою високі цілі, тут це необхідно. Ми хотіли завершити сезон якомога вище. У стабільності та рівні гри велика заслуга футболістів. Це фундамент для подальшого розвитку в наступному сезоні", – підсумував тренер МЮ.

Нагадаємо, що взимку Каррік очолив команду в якості тимчасового тренера до завершення сезону, проте перевершив очікування керівництва, вивівши МЮ в Лігу чемпіонів. Тож сторони вирішили підписати новий контракт, який діятиме до 30 червня 2028 року.