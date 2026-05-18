Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Каррік підписав нову угоду з Манчестер Юнайтед – інсайдер

Олександр Булава — 18 травня 2026, 14:05
Каррік підписав нову угоду з Манчестер Юнайтед – інсайдер
Майкл Каррік
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода 44‑річного англійського фахівця діятиме до червня 2028 року з опцією продовження до 2029 року. Фінансові деталі невідомі.

Раніше співвласник "червоних дияволів" Джим Реткліфф схвалив підписання контракту з Карріком.

Каррік очолив МЮ, за який провів багато років як футболіст, у січні 2026 року після звільнення Рубена Аморіма. Напередодні Юнайтед обіграли Ноттінгем Форест та гарантували собі третє місце в чемпіонаті Англії.

Напередодні колишній захисник "червоних дияволів" Гарі Невілл висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником клубу на постійній основі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

Майкл Каррік

Реткліфф схвалив призначення Карріка тренером Манчестер Юнайтед
Каррік залишиться головним тренером Манчестер Юнайтед – Романо
Каземіро: Каррік заслуговує на повну довіру Манчестер Юнайтед
Немає очевидного кандидата: Невілл – про наступного тренера Манчестер Юнайтед
Каррік: Матчі з Ліверпулем – одні з моїх улюблених

Останні новини