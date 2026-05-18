Каррік підписав нову угоду з Манчестер Юнайтед – інсайдер
Майкл Каррік
Getty Images
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нова угода 44‑річного англійського фахівця діятиме до червня 2028 року з опцією продовження до 2029 року. Фінансові деталі невідомі.
Раніше співвласник "червоних дияволів" Джим Реткліфф схвалив підписання контракту з Карріком.
Каррік очолив МЮ, за який провів багато років як футболіст, у січні 2026 року після звільнення Рубена Аморіма. Напередодні Юнайтед обіграли Ноттінгем Форест та гарантували собі третє місце в чемпіонаті Англії.
Напередодні колишній захисник "червоних дияволів" Гарі Невілл висловився про можливість призначення Майкла Карріка наставником клубу на постійній основі.