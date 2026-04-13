Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Лідса в заключному матчі 32 туру АПЛ

У понеділок, 13 квітня, відбувся заключний матч 32 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Юнайтед вдома програв Лідсу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Гості ще до перерви двічі вразили ворота господарів поля – дубль оформив Окафор, на що ті нічим не відповіли. У другому таймі "червоні дияволи" намагалися виправити ситуацію, натомість заробили вилучення, залишившись у 10-тьох.

За 20 хвилин до фінального свистка МЮ, попри скрутну ситуацію, зміг скоротити відставання зусиллями Каземіро, однак не більше команду не вистачило.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

32 тур, 13 квітня

Манчестер Юнайтед – Лідс 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Окафор, 0:2 – 29 Окафор, 1:2 – 69 Каземіро

Вилучення: 56 – Мартінес (МЮ)

