Усі розділи
Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Лідса в заключному матчі 32 туру АПЛ

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 23:56
У понеділок, 13 квітня, відбувся заключний матч 32 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Манчестер Юнайтед вдома програв Лідсу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Гості ще до перерви двічі вразили ворота господарів поля – дубль оформив Окафор, на що ті нічим не відповіли. У другому таймі "червоні дияволи" намагалися виправити ситуацію, натомість заробили вилучення, залишившись у 10-тьох.

За 20 хвилин до фінального свистка МЮ, попри скрутну ситуацію, зміг скоротити відставання зусиллями Каземіро, однак не більше команду не вистачило.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
32 тур, 13 квітня

Манчестер Юнайтед – Лідс 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Окафор, 0:2 – 29 Окафор, 1:2 – 69 Каземіро

Вилучення: 56 – Мартінес (МЮ)

Нагадаємо, вчора, 12 квітня, Сандерленд з одним голом здолав Тоттенгем, а Манчестер Сіті на виїзді розгромив Челсі.

Манчестер Юнайтед – Лідс: де та коли дивитися матч АПЛ
Манчестер Юнайтед – Лідс: прогноз букмекерів на матч АПЛ
Бернарду Сілва встановив рекорд АПЛ серед португальців
В інших команд є хоча б якісь козирі: легенда Ліверпуля оцінив шанси Тоттенгема залишитись в АПЛ
Їм не потрібен тренер: Де Дзербі – про свою дебютну поразку на чолі Тоттенгема

