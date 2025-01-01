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Каземіро приєднався до списку гравців, яких МЮ спробує продати у січні

Олексій Погорелов — 1 січня 2025, 21:13
Каземіро приєднався до списку гравців, яких МЮ спробує продати у січні
Каземіро

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро став ще одним гравцем, чия кар'єра на "Олд Траффорд" може завершитися під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Разом з 32-річним бразильцем манкуніанці збираються продати Крістіана Еріксена та Віктора Лінделефа. Якщо клуб не отримає хороших пропозицій, продаж Каземіро перенесеться на наступне літо.

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За інформацією джерела, Юнайтед вимушений продавати гравців зараз, бо клуб не має коштів на зимові трансфери.

Каземіро приєднався до Манчестер Юнайтед у серпні 2022 року, перейшовши з Реала за 70 мільйонів євро. Цього сезону футболіст зіграв у 22 матчах, у яких відзначився трьома голами.

Раніше один з легендарних захисників "червоних дияволів" назвав саме Каземіро слабкою ланкою в команді, яка нещодавно вдома програла Ньюкаслу (0:2).

Чемпіонат Англії, АПЛ Каземіро Манчестер Юнайтед

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