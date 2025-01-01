Каземіро приєднався до списку гравців, яких МЮ спробує продати у січні
Хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро став ще одним гравцем, чия кар'єра на "Олд Траффорд" може завершитися під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Разом з 32-річним бразильцем манкуніанці збираються продати Крістіана Еріксена та Віктора Лінделефа. Якщо клуб не отримає хороших пропозицій, продаж Каземіро перенесеться на наступне літо.
За інформацією джерела, Юнайтед вимушений продавати гравців зараз, бо клуб не має коштів на зимові трансфери.
Каземіро приєднався до Манчестер Юнайтед у серпні 2022 року, перейшовши з Реала за 70 мільйонів євро. Цього сезону футболіст зіграв у 22 матчах, у яких відзначився трьома голами.
Раніше один з легендарних захисників "червоних дияволів" назвав саме Каземіро слабкою ланкою в команді, яка нещодавно вдома програла Ньюкаслу (0:2).