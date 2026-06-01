Каземіро: Цей склад збірної Бразилії здатний виграти чемпіонат світу

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро оцінив важку перемогу над Японією (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу, а також перспективи "селесао" на світовій першості.

Його слова передає ФІФА.

"Найбільшою силою команди був наш настрій. Ми продовжували тиснути в атаці. На чемпіонаті світу вкрай важливо цінувати гравців, які виходять з лави запасних. Ендрік вийшов на поле і сьогодні дуже добре зіграв, Мартінеллі – ще один чудовий гравець, а Раян дуже добре замінив Рафінью. Це правильний настрій, і це команда, яка виграє чемпіонат світу", – заявив Каземіро

34-річний хавбек відзначився голом на 56-й хвилині зустрічі, зрівнявши рахунок у грі. У підсумку ФІФА визнала його найкращим гравцем поєдинку.

Бразилія в 1/8 фіналу зіграє з переможцем битви Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).

Нагадаємо, що напередодні визнався перший учасник 1/8 фіналу. До цієї стадії пробились господарі турніру.