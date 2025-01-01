Кінець співпраці: Рома Довбика не переконала гравця продовжити контракт

Хавбек Роми Нікола Залевський не збирається продовжувати контракт з італійським клубом. Чинна угода між сторонами розрахована до наступного літа.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

Через це рішення 22-річного поляка клуб Артема Довбика змушений шукати можливість продати його в січні.

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Одним з варіантів продовження кар'єри для Залевського став Марсель, який вже запитав інформацію щодо футболіста.

При цьому також повідомляється, що є клуби, які зацікавлені у тому, щоб наступного літа забрати гравця безкоштовно.

Цього сезону Нікола Залевський взяв участь у 15 матчах Роми в усіх турнірах. Він записав на свій рахунок дві результативні передачі.

Раніше з'явилася інформація, що конкурент Роми в особі Мілана може придбати вінгера Порту, який грав під керівництвом нового тренера "россонері" Сержіу Консейсау.