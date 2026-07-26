Паненка Суареса принесла Інтер Маямі перемогу в дебютному матчі Каземіро у МЛС

У ніч із 25 на 26 липня Інтер Маямі здолав на виїзді Монреаль у дебютному поєдинку Каземіро за "чапель".

Зірковий півзахисник став гравцем американського клубу 22 липня, а вже за декілька днів відіграв у його складі повний матч. Єдиний гол на 80-й хвилині забив досвідчений уругвайський форвард Луїс Суарес.

Він ефектно реалізував пенальті, виконавши "паненку". Для 39-річного форварда це вже третій м'яч за останні два поєдинки.

Відеоогляд дебютного матчу Каземіро в МЛС

Зазначимо, що за господарів усю зустріч провів українець Геннадій Синчук. Він завдав три удари, два з яких були у площину, а також віддав 15 із 19 точних передач.

У таблиці Східної конференції Інтер Маямі з 37 очками посідає друге місце після Нешвілла. Саме "чаплі" є чинними чемпіонами МЛС.

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Нагадаємо, що Каземіро останні чотири сезони провів у Манчестер Юнайтед. Він зіграв за "червоних дияволів" 160 матчів, у яких забив 26 голів, віддав 14 асистів і здобув два трофеї.