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Легенда Манчестер Юнайтед назвав двох футболістів, які є слабкою ланкою клубу

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 16:26
Легенда Манчестер Юнайтед назвав двох футболістів, які є слабкою ланкою клубу
Ріо Фердінанд
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Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд вважає, що досвідчені Каземіро та Крістіан Еріксен уже не виступають на високому рівні, тому є слабою ланкою у команді.

Слова ексзахисника цитує FootMercato.

"Ключовий елемент у цій системі – фізична підготовка. Еріксен і Каземіро, ймовірно, є слабкими ланками, які не допомагають команді, але якби вони могли тренуватися, а Рубен Аморім міг реалізувати свої ідеї, вони б не виглядали так непереконливо", – сказав Фердінанд.

Нагадаємо, перед новим роком "червоні дияволи" без шансів поступились Ньюкаслу. Раніше Рубен Аморім оцінив можливість вильоту команди з АПЛ до Чемпіоншипу.

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