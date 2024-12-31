Принизлива поразка Челсі, черговий “не день” МЮ та гольова нічия Вілли з Брайтоном у матчі 19 туру АПЛ

У понеділок, 30 грудня, відбулись три матчі 19 туру англійської Прем’єр-ліги сезону 2024/25.

Челсі неочікуванно програв Іпсвіч Тауну – 0:2. Команда Марески в останніх трьох турах набрала лише один бал, але поки залишається в топ-4. Для "трактористів" – це перша домашня перемога у сезоні-2024/25.

У паралельному матчі Астон Вілла поділила очки з Брайтоном – 2:2. Команди видали доволі рівну гру, у якій не було визначено переможця.

В останньому матчі ігрового дня Манчестер Юнайтед принизливо та без супротиву програв Ньюкаслу – 0:2. "Сороки" закрили усі питання про переможця поєдинку ще на початку першого тайму. "Дияволи" увімкнулись лише у другій половині гри, але марно – черговий програш команди Аморіма.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

19 тур, 30 грудня

Астон Вілла – Брайтон 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Адінгра, 12, 1:1 – пенальті Воткінс, 36, 2:1 – Роджерс, 47, 2:2 – Лампті, 81.

Іпсвіч Таун – Челсі – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – пенальті Делап, 12, 2:0 – Гатчинсон, 53.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 0:2 (0:2)

Голи: 1:0 – Ісак, 4, 2:0 – Жоелінтон, 19.

У неділю, 29 грудня, відбулось ще шість поєдинків 19 туру у межах АПЛ. З результатами матчів можна ознайомитись ТУТ.