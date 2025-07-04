Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Гарначо

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо продовжить кар'єру в іншому клубі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони ще в середині червня досягли згоди щодо відходу аргентинця цього літа. Гарначо хоче піти у клуб, який виступає в англійській Прем'єр-лізі. МЮ не буде заперечувати щодо його переходу.

Зазначається, що вінгер не повернеться до тренувань з командою найближчим часом.

Зазначимо, що нещодавно "червоні дияволи" встановили ціну на Гарначо для всіх зацікавлених в гравцеві клубів. І після цього з гонки за футболіста вибув леверкузенський Баєр, який нещодавно очолив колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

У минулому сезоні в активі гравця 58 матчів, в яких він відзначився 11 голами та віддав 10 асистів.

Напередодні Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед трьох гравців для обміну на Джейдона Санчо.