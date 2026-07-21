Вінгер Челсі може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ

Астон Вілла зробила пропозицію Челсі щодо підписання вінгера Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, йдеться про оренду з опцією викупу. Також вже тривають переговори між клубом та представниками гравця щодо узгодження особистих умов контракту.

Минулого літа Челсі придбав Гарначо у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро, проте аргентинець не виправдав сподівань лондонців, відзначившись всього 8 голами та 4 асистами у 43 матчах.

Напередодні повідомлялося, що Челсі оцінює Гарначно у 50 мільйонів євро і розглядатиме лише повноцінний трансфер.