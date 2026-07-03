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Рома націлилась на трансфер вінгера Челсі

Олександр Булава — 3 липня 2026, 09:20
Рома націлилась на трансфер вінгера Челсі
Алехандро Гарначо
ФК Челсі

21-річний аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педулла.

Інтерес до атакувального півзахисника проявляє Рома. Італійський клуб уже зробив перші кроки та звернувся до лондонців, щоб дізнатися умови можливого трансферу. Зазначається, що йдеться про оренду вінгера на наступний сезон.

Минулого літа Челсі придбав Гарначо у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро, проте аргентинець не виправдав сподівань лондонців, відзначившись всього 8 голами та 4 асистами у 43 матчах.

У квітні повідомлялося про те, що Челсі хоче продати Гарначо. Рівер Плейт пропонував лондонцям взяти вінгера в річну оренду.

Контракт 21-річного аргентинця діє до літа 2032 року, трансферна вартість наразі оцінюється у 28 мільйонів євро.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Челсі Алехандро Гарначо

Рома

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