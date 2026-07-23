Астон Вілла орендувала талановитого вінгера Челсі

Аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо став гравцем Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Бірмінгема.

Йдеться про оренду до літа 2027 року з опцією викупу, яка за досягнення певних умов стане обов'язковою. Очікується, що, з урахуванням вартості оренди, Гарначо може у підсумку обійтися Астон Віллі в 50 мільйонів євро.

Минулого літа Челсі придбав 22-річного аргентинця у Манчестер Юнайтед за 46,2 мільйона євро. Проте аргентинець не виправдав сподівань лондонців, відзначившись всього 8 голами та 4 асистами у 43 матчах у всіх турнірах.

Також на рахунку Гарначо 8 матчів за збірну Аргентини, проте до заявки команди Ліонеля Скалоні на чемпіонат світу 2026 року він не потрапив. Transfermarkt наразі оцінює вартість гравця у 28 мільйонів євро.