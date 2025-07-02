Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед трьох гравців для обміну на Санчо

Ювентус та Манчестер Юнайтед обговорюють варіанти угоди, в результаті якої Джейдон Санчо опиниться в Італії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Для того, щоб досягти домовленості, "стара синьйора" запропонувала манкуніанцям обмін Санчо на одного зі своїх трьох гравців: Дугласа Луїса, Душана Влаховича чи Тімоті Веа.

Ім'я Луїса вже лунало під час переговорів клубів щодо потенційного переходу Антоні, який так і не відбувся. 27-річний бразилець має досвід виступу в АПЛ: до переходу в Ювентус він провів 5 років у складі Астон Вілли.

Туринці виставили на трансфер Влаховича, у якого, як і у Санчо, залишився всього рік за чинним контрактом. За 25-річного форварда вимагають 35 мільйонів євро.

Ювентус готовий придбати Санчо, сума його трансферу не викликає проблем в Італії. Проте каменем спотикання виступила зарплата 25-річного вінгера, який заробляє в Англії 250 тисяч фунтів на тиждень. "Б'янконері" не готові повністю покривати цю суму. Саме це нещодавно завадило переходу футболіста в Наполі.

Весь минулий сезон Джейдон Санчо провів в оренді у Челсі, який мав можливість викупити гравця за 25 мільйонів фунтів. Проте "сині" не змогли домовитися з англійцем про зниження зарплати. Через це лондонці вирішили заплатити штраф на користь МЮ в розмірі 5 мільйонів фунтів.