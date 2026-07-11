Челсі оцінив Гарначо у 50 млн євро – інсайдер

21-річний аргентинський вінгер Челсі Алехандро Гарначо влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб готовий відпустити гравця найближчими тижнями. Йдеться лише про варіант з повноцінним трансфером, "сині" оцінили футболіста у 50 млн євро.

Зазначається, що Гарначо не тренується під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо. Челсі разом з агентами гравця шукає варіанти виходу з ситуації.

Минулого літа Челсі придбав Гарначо у Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро, проте аргентинець не виправдав сподівань лондонців, відзначившись всього 8 голами та 4 асистами у 43 матчах.

У квітні повідомлялося про те, що Челсі хоче продати Гарначо. Рівер Плейт пропонував лондонцям взяти вінгера в річну оренду.

Контракт 21-річного аргентинця діє до літа 2032 року, трансферна вартість наразі оцінюється у 28 мільйонів євро.