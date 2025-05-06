Чемпіон Саудівської Аравії зробив Фернандеша своєю трансферною ціллю №1 на літо

Капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш став головною трансферною ціллю саудівського Аль-Хіляля, який хоче придбати його цього літа.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, чинний чемпіон Саудівської Аравії також хотів домовитися з Мохаммедом Салахом, проте ця угода стала неможливою після того, як вінгер підписав новий контракт з Ліверпулем.

І хоча Манчестер Юнайтед готовий вислухати пропозиції щодо майже всіх гравців, це не стосується Фернандеша, який минулого літа уклав з клубом нову угоду (до літа 2027 року).

Зазначається, що манкуніанці не збираються продавати свого лідера, який побудував міцні відносини з головним тренером Рубеном Аморімом. Ще в березні португальський фахівець відкинув можливість продажу Бруно.

Сам Фернандеш також не хоче залишати "Олд Траффорд", незважаючи на провальний сезон. У цій кампанії хавбек записав на свій рахунок 19 голів та 18 асистів у 52 матчах МЮ в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед ще може закінчити сезон з трофеєм та місцем у Лізі чемпіонів наступного сезону. Для цього команда Аморіма має пройти Атлетик у півфіналі Ліги Європи та виграти фінальний поєдинок.

Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка