Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Салахом

Ліверпуль продовжив контракт з форвардом збірної Єгипту Мохамедом Салахом.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Термін дії нового контракту не називається, проте, за інформацією Фабріціо Романо, нова угода розрахована до літа 2027 року. Термін дії попереднього контракту завершувався наприкінці поточного сезону.

Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. Сумарно провів за "Червоних" 394 матчі, в яких відзначився 243 голами та 111 асистами. 32-річний єгиптянин є третім бомбардиром в історії клубу.

З Ліверпулем Салах виграв Лігу чемпіонів 2019 року та чемпіонат Англії 2020 року. Тричі (у 2018, 2019 і 2022 роках) ставав найкращим бомбардиром АПЛ.

Раніше повідомлялося про те, що Салаха не викличуть на червневі матчі збірної Єгипту.