Іменитий італійський тренер вирішив покинути Аль-Хіляль – інсайдер

Італієць Сімоне Індзагі ухвалив рішення не продовжувати контракт із саудівським Аль-Хіляль та покинути клуб по закінченні співпраці.

Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Угода з 50-річним фахівцем спливає наприкінці червня 2027 року.

Нагадаємо, що зірковий наставник очолює саудівську команду з червня 2025-го, де він заробляє 26 мільйонів євро на рік. Відтоді колектив під його керівництвом провів 69 ігор (53 перемоги, 12 нічиїх і 4 поразки).

Після 11-ти зіграних турів Аль-Хіляль лідирує у турнірній таблиці Про-ліги, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від другого Аль-Кадісії та третього Аль-Насра складає по 2 очки.

23 листопада підопічні італійського спеціаліста зіграють проти узбецького Нефтчі у 5-му турі групового етапу азійської Ліги чемпіонів. Початок – о 15:30 (за київським часом).

Навесні 2026-го була інформація, що Індзагі відмовився покидати Аль-Хіляль заради роботи на чолі збірної Італії. У минулому Сімоне очолював Лаціо та Інтер.