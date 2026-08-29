Найбезглуздіший пенальті в історії: зірка Аль-Хіляля привіз 11-метровий просто взявши м'яч у руки
Захисник Аль-Хіляля Каліду Кулібалі примудрився подарувати супернику пенальті у моменті, який складно пояснити навіть після перегляду повтору.
Під час матчу проти Аль-Халіжа голкіпер Аль-Хіляля віддав передачу своєму захиснику. Кулібалі прийняв м'яч, але замість того, щоб продовжити атаку або віддати пас партнеру, раптово взяв його руками.
Арбітру залишалося лише вказати на одинадцятиметрову позначку. Схоже, Кулібалі на якусь мить просто забув, що перебуває не у власному штрафному майданчику.
Щоправда, партнер Кулібалі по команді швидко виправив його помилку. Нападник Аль-Халіжа не зумів реалізувати пенальті, тому подарунок захисника так і не перетворився на гол.
У підсумку Аль-Хіляль без особливих проблем здобув перемогу – 5:1. Тож Кулібалі може видихнути: його курйозна помилка не коштувала команді результату.
Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду забив свій 104-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши рекорд Аль-Насра.