Найбезглуздіший пенальті в історії: зірка Аль-Хіляля привіз 11-метровий просто взявши м'яч у руки

Захисник Аль-Хіляля Каліду Кулібалі примудрився подарувати супернику пенальті у моменті, який складно пояснити навіть після перегляду повтору.

Під час матчу проти Аль-Халіжа голкіпер Аль-Хіляля віддав передачу своєму захиснику. Кулібалі прийняв м'яч, але замість того, щоб продовжити атаку або віддати пас партнеру, раптово взяв його руками.

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Арбітру залишалося лише вказати на одинадцятиметрову позначку. Схоже, Кулібалі на якусь мить просто забув, що перебуває не у власному штрафному майданчику.

Щоправда, партнер Кулібалі по команді швидко виправив його помилку. Нападник Аль-Халіжа не зумів реалізувати пенальті, тому подарунок захисника так і не перетворився на гол.

У підсумку Аль-Хіляль без особливих проблем здобув перемогу – 5:1. Тож Кулібалі може видихнути: його курйозна помилка не коштувала команді результату.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду забив свій 104-й гол у чемпіонаті Саудівської Аравії, оновивши рекорд Аль-Насра.