Саудівський Аль-Хіляль підписав нападника збірної Англії

Нападник збірної Англії та бірмінгемської Астон Вілли Оллі Воткінс підписав контракт із саудівським Аль-Хілялем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, угода розрахована на 3 роки співпраці – до літа 2029 року. В офіційній заяві фінансові деталі переходу не розголошуються, проте раніше інсайдер Фабріціо Романо заявляв, що цей трансфер обійдеться "Синім Хвилям" в 58,4 млн євро + 2 млн бонусами.

Зауважимо, що Воткінс є вихованцем Ексетер Сіті, який покинув влітку 2017 року та доєднався до Брентфорда. Нападник захищав кольори "бджілок" 143 матчі, у яких відзначився 49 голами та 16 асистами.

Утім, вже у вересні 2020 року Воткінс посилив склад Астон Вілли, перейшовши до бірмінгемського колективу за 34 мільйони євро (за даними Transfermarkt). За цей час провів у команді 278 поєдинків та записав до свого активу 108 забитих м'ячів та 26 результативних передач.

Окрім того, на рахунку в 30-річного англійця 24 гри за національну збірну (7 голів та 2 асисти). У складі "Трьох левів" поїхав на цьогорічний чемпіонат світу, за підсумками котрого провів на полі 51 хвилину без результативних дій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про інтерес з боку Аль-Хіляля до вінгера лондонського Челсі Педру Нету.