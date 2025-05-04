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Тінейджер Манчестер Юнайтед вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка

Олексій Погорелов — 4 травня 2025, 16:39
Чідо Обі-Мартін
Чідо Обі-Мартін
Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Чідо Обі-Мартін став наймолодшим гравцем в історії клубу, який вийшов у стартовому складі команди на матч Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

У віці 17 років 156 днів він побив рекорд, який належав Мейсону Грінвуду. Нинішній форвард Марселя встановив це досягнення, коли йому було 17 років 233 дні. Це відбулося у 2019 році, коли "червоні дияволи" вдома програли Кардіффу 0:2.

Варто також зазначити, що майже резервний склад МЮ, який вийшов на гру з Брентфордом, став третім наймолодшим в історії АПЛ.

Середній вік гравців команди Рубена Аморіма склав 22 роки 270 днів. Молодші склади виходили тільки у Міддлсбро в поєдинку з Фулгемом у травні 2006 року (20 років 181 день) та у Арсенала проти Портсмута в травні 2009 року (22 роки 239 днів).

Нагадаємо, що в стартовому складі Брентфорда на матч проти Манчестер Юнайтед вийшов хавбек збірної України Єгор Ярмолюк.

Раніше стало відомо, що співвласник МЮ сер Джим Реткліфф запланував чергові скорочення в клубі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Манчестер Юнайтед Єгор Ярмолюк

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