Тінейджер Манчестер Юнайтед вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка

Форвард Манчестер Юнайтед Чідо Обі-Мартін став наймолодшим гравцем в історії клубу, який вийшов у стартовому складі команди на матч Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

У віці 17 років 156 днів він побив рекорд, який належав Мейсону Грінвуду. Нинішній форвард Марселя встановив це досягнення, коли йому було 17 років 233 дні. Це відбулося у 2019 році, коли "червоні дияволи" вдома програли Кардіффу 0:2.

17 - Aged 17 years 156 days, Chido Obi is the youngest player ever to start a Premier League match for Manchester United. Padawan. pic.twitter.com/KmHGgv86gw — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2025

Варто також зазначити, що майже резервний склад МЮ, який вийшов на гру з Брентфордом, став третім наймолодшим в історії АПЛ.

Середній вік гравців команди Рубена Аморіма склав 22 роки 270 днів. Молодші склади виходили тільки у Міддлсбро в поєдинку з Фулгемом у травні 2006 року (20 років 181 день) та у Арсенала проти Портсмута в травні 2009 року (22 роки 239 днів).

22 - With an average age of 22 years & 270 days, Manchester United's starting XI vs. Brentford is the third-youngest any side has ever named for a Premier League match, behind Middlesbrough v Fulham in May 2006 (20y 181d) & Arsenal v Portsmouth in May 2009 (22y 237d). Fledgling. pic.twitter.com/Q6IsEQ1i3e — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2025

Нагадаємо, що в стартовому складі Брентфорда на матч проти Манчестер Юнайтед вийшов хавбек збірної України Єгор Ярмолюк.

Раніше стало відомо, що співвласник МЮ сер Джим Реткліфф запланував чергові скорочення в клубі.