Манчестер Юнайтед готовий продовжити контракт з Магвайром

Манчестер Юнайтед та Гаррі Магвайр продовжують переговори стосовно нового контракту, про що заявив сам екскапітан "манкуніанців".

Слова футболіста наводить Daily Mail.

"Є усі ознаки того, що ми продовжимо нашу співпрацю. У нас дуже позитивні переговори", – розповів захисник.

Зазначимо, що поточний контракт розраховано до літа 2025 року, а сам клуб має опцію пролонгації угоди на рік.

В сезоні-2024/25 Магвайр зіграв у 13 матчах за Манчестер Юнайтед, в яких забив один гол.

Нагадаємо, що Гаррі був капітаном команди до літа 2023 року, поступившись цим званням Бруно Фернандешу.

Раніше інший гравець МЮ висміяв Кайла Вокера, який намагався заробити червону картку для суперника у програному дербі.