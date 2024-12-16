Симуляція, що претендує на Оскар: гравець МЮ висміяв футболіста Сіті після "драматичного" епізоду

Расмус Гойлунн, форвард Манчестер Юнайтед, знайшов творчий спосіб відповісти Кайлу Вокеру за його "ганебний" момент у манчестерському дербі. Після емоційного протистояння на полі, Гойлунн висміяв англійського захисника у віршованій формі в соцмережах.

Все почалося з того, що Вокер жорстко атакував 21-річного датчанина. Розлючений Гойлунн миттєво піднявся і кинувся до Вокера, вступивши з ним у "лобову" суперечку. Та замість відповіді, Вокер несподівано впав на землю, тримаючись за обличчя, хоча контакт був мінімальним.

Cries online because some 8 year old kid calls him hurty words, yet he’s an embarrassing cheat. Ladies and gentlemen I present to you Kyle walker pic.twitter.com/i2XVtqIavg — pain in the jack (@paininthejack) December 15, 2024

Цей момент викликав шквал емоцій. Гаррі Магуайр намагався розібратися з Вокером, але його зупинив Ерлінг Голанд. А легендарний Рой Кін, коментуючи інцидент для Sky Sports, назвав поведінку Вокера "ганебною".

Арбітр Ентоні Тейлор показав обом гравцям жовті картки. Але Гойлунн не лише отримав задоволення від ситуації, а й святкував перемогу Юнайтед. Завдяки пізньому голу Амада Діалло, команда вирвала драматичну перемогу, а Гойлунн залишився переможцем і на полі, і за його межами.

🚨 Rasmus Højlund’s message to Kyle Walker on Instagram. ⤵️ pic.twitter.com/3PNB78WKAr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2024

Цей інцидент вже став обговорюваною темою, а творчий підхід Гойлунна додав до скандалу гумору. Ще один доказ, що манчестерське дербі ніколи не буває без емоцій!