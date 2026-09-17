Нам потрібно переломити ситуацію: Каррік відреагував на чергову поразку Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік розповів, що кілька дрібних неприємностей перетворилися на чергову поразку, але цього разу від Брайтона (2:3) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 2026/27.

Його слова передає сайт "червоних дияволів".

Він пригадав втрачену перемогу над Евертоном (2:2) та мінімальну поразку у чемпіонаті від Манчестер Сіті (0:1).

"Я сказав гравцям, що потрібно брати на себе відповідальність. Не можна допускати, щоб, ведучи в рахунку, ми в підсумку опинялися в такій ситуації. Кілька моментів склалися не на нашу користь, і, по суті, з нічого раптом виросла серйозна проблема. Нам потрібно правильно на це відреагувати. У неділю у нас наступний матч – зараз це найголовніше. У грі з Брайтоном все відбулося стрімко, та й загалом за останні два-три тижні накопичилося чимало розчарувань. Нам потрібно переломити ситуацію і знову почати перемагати", – сказав Каррік.

На старті нового сезону-2026/27 МЮ зазнало трьох поразок, розписало одну мирову та здобуло дві перемоги в усіх турнірах. Раніше колишній форвард манчестерського клубу Вейн Руні відреагував на нестабільні виступи команди у поточному сезоні.

У наступному 5-му турі АПЛ підопічні Карріка зіграють на виїзді проти Фулгема – 20 вересня о 18:30 (за київським часом). Після 4-х турів Манчестер Юнайтед йде лише 13-м у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 4 бали.