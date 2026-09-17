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Нам потрібно переломити ситуацію: Каррік відреагував на чергову поразку Манчестер Юнайтед

Софія Кулай — 17 вересня 2026, 11:20
Нам потрібно переломити ситуацію: Каррік відреагував на чергову поразку Манчестер Юнайтед
Майкл Каррік
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік розповів, що кілька дрібних неприємностей перетворилися на чергову поразку, але цього разу від Брайтона (2:3) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 2026/27.

Його слова передає сайт "червоних дияволів".

Він пригадав втрачену перемогу над Евертоном (2:2) та мінімальну поразку у чемпіонаті від Манчестер Сіті (0:1).

"Я сказав гравцям, що потрібно брати на себе відповідальність. Не можна допускати, щоб, ведучи в рахунку, ми в підсумку опинялися в такій ситуації. Кілька моментів склалися не на нашу користь, і, по суті, з нічого раптом виросла серйозна проблема. Нам потрібно правильно на це відреагувати.

У неділю у нас наступний матч – зараз це найголовніше. У грі з Брайтоном все відбулося стрімко, та й загалом за останні два-три тижні накопичилося чимало розчарувань. Нам потрібно переломити ситуацію і знову почати перемагати", – сказав Каррік.

На старті нового сезону-2026/27 МЮ зазнало трьох поразок, розписало одну мирову та здобуло дві перемоги в усіх турнірах. Раніше колишній форвард манчестерського клубу Вейн Руні відреагував на нестабільні виступи команди у поточному сезоні.

У наступному 5-му турі АПЛ підопічні Карріка зіграють на виїзді проти Фулгема – 20 вересня о 18:30 (за київським часом). Після 4-х турів Манчестер Юнайтед йде лише 13-м у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 4 бали.

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