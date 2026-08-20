Заміна Салаху: Ліверпуль націлився на травмованого вінгера збірної Гамбії

Гамбійський вінгер Брайтона Янкуба Мінте опинився у сфері інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, вже відбувся перший раунд переговорів щодо переходу гравця, проте він пройшов безуспішно, "альбіонці" відхили пропозицію продати свого нападника за 50 мільйонів фунтів стерлінгів (68,1 мільйона доларів).

"Мерсисайдці" вбачають в Мінте потенційного наступника іменитого єгипетського вінгера Мохаммеда Сулаха, який нещодавно покинув ліверпульський колектив та перебрався до турецького Трабзонсора, ставши одноклубником українських футболістів – Руслана Малиновського та Арсенія Батагова.

Сам гамбієць не зможе вийти на поле близько ще восьми тижнів, оскільки відновлюється від травми. Мінте до вподоби варіант зі зміною команди, проте він очікує, коли клуби домовляться про суму переходу.

Зауважимо, що Янкуба є вихованцем гамбійського клубу Стів Біко та данського Оденсе. Влітку 2023 року гравець опинився в англійському чемпіонаті, ставши гравцем Ньюкасла, однак за першу команду "сорок" він так і не дебютував і клуб віддавав його в оренду до Феєнорда.

Вже в червні 2024 року Мінте перейшов до Брайтона, і з того моменту нападник провів у футболці "чайок" 73 матчі, у яких відзначився 27 голами та 20 асистами.

Додамо, що за спиною 22-річного гамбійця 20 поєдинків за національну збірну (7 забитих м'ячів та 5 результативних передач).

Нагадаємо, що Мінте – це не єдиний футболіст в складі Брайтона, який викликає інтерес з боку англійських грандів. Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед вже активно почав працювати над трансфером Карлоса Балеби.