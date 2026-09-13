Голанд став найкращим бомбардиром в історії манчестерських дербі

Манчестер Сіті мінімально здолав Манчестер Юнайтед на стадіоні "Олд Траффорд" у межах четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч Ерлінга Голанда, який замкнув атаку команди на 60-й хвилині матчу.

Цей гол став для 26-річного норвезького форварда історичним. Завдяки йому він очолив список найкращих бомбардирів в історії протистоянь між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед в АПЛ, випередивши легенд клубу:

Ерлінг Голанд (8 матчів) - 9 голів

Серхіо Агуеро (13 матчів) - 8 голів

Вейн Руні (21 матч) - 8 голів

Після цієї гри МЮ із чотирма очками посідає 13-те місце у турнірній таблиці АПЛ, а Сіті з 12 очками розташовується на другому рядку.

У наступному турі "червоні дияволи" зустрінуться з Фулхемом 20 вересня, а "містяни" цього ж дня проведуть матч із Сандерлендом.