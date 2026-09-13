Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Голанд став найкращим бомбардиром в історії манчестерських дербі

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 21:28
Голанд став найкращим бомбардиром в історії манчестерських дербі
Ерлінг Голанд
Getty Images

Манчестер Сіті мінімально здолав Манчестер Юнайтед на стадіоні "Олд Траффорд" у межах четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч Ерлінга Голанда, який замкнув атаку команди на 60-й хвилині матчу.

Цей гол став для 26-річного норвезького форварда історичним. Завдяки йому він очолив список найкращих бомбардирів в історії протистоянь між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед в АПЛ, випередивши легенд клубу:

  • Ерлінг Голанд (8 матчів) - 9 голів
  • Серхіо Агуеро (13 матчів) - 8 голів
  • Вейн Руні (21 матч) - 8 голів

Після цієї гри МЮ із чотирма очками посідає 13-те місце у турнірній таблиці АПЛ, а Сіті з 12 очками розташовується на другому рядку.

У наступному турі "червоні дияволи" зустрінуться з Фулхемом 20 вересня, а "містяни" цього ж дня проведуть матч із Сандерлендом.

Читайте також :
Відео Коли Бест – worst, а Голанд мститься за батька. Кров, піт і сльози дербі Манчестера
Ерлінг Голанд Манчестер Сіті

Ерлінг Голанд

Коли Бест – worst, а Голанд мститься за батька. Кров, піт і сльози дербі Манчестера
Голанд зрівнявся з Агуеро за кількістю голів у футболці Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів
Зірка дорослого кіно завітала на матч Ман Сіті: підколола Голанда та пофліртувала з талісманом
Голанд шокував фанатів новою зачіскою: реакція Златана та Пепа – розрив
Манчестер Сіті визначився із капітанами команди до закінчення трансферного вікна

Останні новини