Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер 22-річного півзахисника Брайтона

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід 22-річного півзахисника Брайтона Карлоса Балеба.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Камерунець підписав контракт до червня 2031 року з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 65 млн фунтів.

Карлос виступав за "чайок" з літа 2023 року. Відтоді він провів за англійський клуб 112 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед в нинішнє міжсезоння вже підписав двох центральних півзахисників. Склад команди поповнили Андрей Сантос і Юрі Тілеманс.