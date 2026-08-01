Челсі оголосив про підписання ексзірки Манчестер Юнайтед

Челсі оголосив про підписання нападника Брайтона Денні Велбека.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Про термін угоди та фінансові умови не розголошується.

Водночас раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що контракт 35-річного гравця з "аристократами" буде розрахований до 2028 року.

Велбек виступав за Брайтон із жовтня 2020 року. Відтоді провів за команду 201 матч (51 гол і 18 асистів). Також за свою кар'єру пограв за цілий ряд інших клубів: Престон, Сандерленд, Манчестер Юнайтед, Вотфорд і Арсенал.

Найбільше трофеїв виграв у футболці "червоних дияволів" – 8 титулів. Серед яких перемога у Лізі чемпіонів сезону-2007/08.

Напередодні Челсі також підписав центрального захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа.