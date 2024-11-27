Неймовірно, але факт: Манчестер Сіті став автором одного з найепічніших провалів в історії Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті став першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка втратила перемогу, ведучи в рахунку 3:0 станом на 75 хвилину.

Відповідну статистику наводить портал Opta.

Напередодні "містяни" приймали Феєнорд. Дубль Ерлінга Голанда та гол Ілкая Гюндогана забезпечили їм перевагу у три м’ячі вже на початку другого тайму, але Сіті все одно примудрився втратити очки.

На 75-й хвилині Хадж Мусса розпочав дивовижний камбек Феєнорда, Сантьго Хімененс скоротив відставання до мінімуму, а Давід Ганцко остаточно шокував Етіхад, зрівнявши рахунок за хвилину до кінця основного часу.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

Після матчу Пеп Гвардіола був настільки розлючений результатом, що роздряпав собі обличчя. На пресконференції він зізнався, що хоче завдати собі болю.

Манчестер Сіті не може перемогти вже більше місяця. Перед нічиєю з Феєнордом "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах, але керівництво все одно довірилося Гвардіолі та продовжило з ним контракт ще на 1 рік.