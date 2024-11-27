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Мазохістські замашки: Гвардіола роздряпав собі обличчя після камбеку Феєнорда

Ігор Чернявський — 27 листопада 2024, 02:00
Мазохістські замашки: Гвардіола роздряпав собі обличчя після камбеку Феєнорда
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола спеціально пошкодив собі обличчя після того, як його команда втратила перемогу над Феєнордом, ведучи в рахунку 3:0.

Іспанський наставник сам зізнався в цьому, коли на післяматчевій пресконференції його запитали, чому

"Так, я це зробив своїм пальцем, своїм нігтем. Я хочу завдати собі болю, так", – сказав Пеп.

У 5 турі Манчестер Сіті зіграв унічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли. На минулих вихідних чинні чемпіони Англії зазнали нищівної поразки від Тоттенгема.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Феєнорд Ліга чемпіонів-2024/25

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