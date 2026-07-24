Реал працює над трансфером Родрі з Манчестер Сіті – The Athletic

Мадридський Реал працює над трансфером іспанського півзахисника Манчестер Сіті Родрі.

Про це повідомляє The Athletic.

На цьому етапі переговори між клубами ще не розпочалися, однак мадридці впевнені, що угоди можна досягти, і вже діють, виходячи з того, що 30-річний хавбек приєднається до команди цього літа.

Родрі вступив в останній рік свого контракту з Манчестер Сіті, який розрахований до літа 2027 року. Водночас англійський клуб продовжує переговори з півзахисником щодо його майбутнього та сподівається, що він залишиться частиною команди Енцо Марески в сезоні-2026/27.

Ще цього літа джерела в Мадриді наполягали, що Родрі не входить до планів Реала. Однак після повернення іспанця з чемпіонату світу позиція клубу змінилася. Рівень гри футболіста та його роль у тріумфі збірної Іспанії стали факторами, які вплинули на рішення мадридців спробувати підписати півзахисника.

Манчестер Сіті придбав Родрі в Атлетико влітку 2019 року за 70 мільйонів євро. Минулого сезону іспанець забив два голи у 33 матчах

Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.