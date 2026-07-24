Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Реал працює над трансфером Родрі з Манчестер Сіті – The Athletic

Олександр Булава — 24 липня 2026, 23:15
Реал працює над трансфером Родрі з Манчестер Сіті – The Athletic
Родрі
Getty Images

Мадридський Реал працює над трансфером іспанського півзахисника Манчестер Сіті Родрі.

Про це повідомляє The Athletic.

На цьому етапі переговори між клубами ще не розпочалися, однак мадридці впевнені, що угоди можна досягти, і вже діють, виходячи з того, що 30-річний хавбек приєднається до команди цього літа.

Родрі вступив в останній рік свого контракту з Манчестер Сіті, який розрахований до літа 2027 року. Водночас англійський клуб продовжує переговори з півзахисником щодо його майбутнього та сподівається, що він залишиться частиною команди Енцо Марески в сезоні-2026/27.

Ще цього літа джерела в Мадриді наполягали, що Родрі не входить до планів Реала. Однак після повернення іспанця з чемпіонату світу позиція клубу змінилася. Рівень гри футболіста та його роль у тріумфі збірної Іспанії стали факторами, які вплинули на рішення мадридців спробувати підписати півзахисника.

Манчестер Сіті придбав Родрі в Атлетико влітку 2019 року за 70 мільйонів євро. Минулого сезону іспанець забив два голи у 33 матчах

Раніше повідомлялося про те, що найкращому гравцеві чемпіонату світу 2026 року знадобиться операція на спині.

Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі Футбольні трансфери

Реал Мадрид

Реал з Луніним провів перший матч під керівництвом Моурінью
Родрі узгодив умови особистого контракту з Реалом
Реал виділив бюджет на трансфер Родрі
Вінісіуса не впізнати: зірка Реала після ЧС-2026 зробив пластичну процедуру й кардинально змінив імідж
Перес змінив позицію: Реал наблизився до трансферу найкращого гравця ЧС-2026

Останні новини