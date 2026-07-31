Реал оформив трансфер нападника Леванте

Мадридський Реал оголосив про підписання нападника Леванте Карлоса Еспі.

Про це повідомляє сайт "вершкових".

"Королівський клуб" уклав довгостроковий контракт із 21-річним форвардом терміном до 30 червня 2031 року.

В іспанській пресі зазначали, що такий трансфер обійдеться Реалу у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Еспі виступав за основу Леванте з літа 2024-го. Відтоді провів у футболці "синьо-гранатових" 66 матчів, у яких відзначився 20 голами та 2 асистами.

Минулого сезону-2025/26 Карлоса було визнано найкращим гравцем ліги U-23. Викликався до лав національних збірних Іспанії U-19 та U-20.

Раніше повідомлялося, що нападник мадридців Гонсало Гарсія перейде в англійський Фулгем. Після цього була інформація, що "дачники" ще й "закривають" трансфер півзахисника Реала Сесара Паласіоса.