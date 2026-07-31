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Реал оформив трансфер нападника Леванте

Софія Кулай — 31 липня 2026, 06:43
Реал оформив трансфер нападника Леванте
Карлос Еспі
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал оголосив про підписання нападника Леванте Карлоса Еспі.

Про це повідомляє сайт "вершкових".

"Королівський клуб" уклав довгостроковий контракт із 21-річним форвардом терміном до 30 червня 2031 року.

В іспанській пресі зазначали, що такий трансфер обійдеться Реалу у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Еспі виступав за основу Леванте з літа 2024-го. Відтоді провів у футболці "синьо-гранатових" 66 матчів, у яких відзначився 20 голами та 2 асистами.

Минулого сезону-2025/26 Карлоса було визнано найкращим гравцем ліги U-23. Викликався до лав національних збірних Іспанії U-19 та U-20.

Раніше повідомлялося, що нападник мадридців Гонсало Гарсія перейде в англійський Фулгем. Після цього була інформація, що "дачники" ще й "закривають" трансфер півзахисника Реала Сесара Паласіоса.

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