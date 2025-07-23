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Манчестер Сіті хоче зберегти Едерсона на наступний сезон

Олександр Булава — 23 липня 2025, 17:44
Манчестер Сіті хоче зберегти Едерсона на наступний сезон
Едерсон
IMAGO

Манчестер Сіті не зацікавлений у трансфері бразильського голкіпера Едерсона.

Про це повідомляє Sky Sports.

Напередодні була інформація, що турецький Галатасарай узгодив умови особистого контракту з воротарем та впевнений в угоді з англійським клубом.

Манчестер Сіті наразі не отримував офіційної пропозиції щодо трансферу бразильця та хоче зберегти голкіпера.

Нагадаємо, що ще у квітні цього року повідомлялося про зацікавленість Едерсона в новому виклику, а Манчестер Сіті в свою чергу розпочав пошуки нового воротаря.

Едерсон приєднався до Манчестер Сіті влітку 2017 року, перейшовши з Бенфіки за 40 мільйонів євро. За 8 років на "Етіхаді" бразилець взяв участь у 372 матчах, у яких пропустив 311 голів та 168 разів відстояв на "нуль".

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