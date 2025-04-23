Голкіпер Манчестер Сіті шукає собі новий клуб

Основний голкіпер Манчестер Сіті Едерсон займається пошуками нового клубу.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🆕 #Ederson is a potential departure candidate for Manchester City this summer. Together with his new agent, Brazilian goalkeeping legend Júlio César, he is exploring the market.



The preferred destination is Saudi Arabia, and talks are already underway. His contract runs until… pic.twitter.com/jGTstdoUdh — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 22, 2025

За його інформацією, 31-річний бразилець є одним із кандидатів на продажу влітку поточного року. Разом зі своїм новим агентом Жуліо Сезаром воротар уже шукає собі новий клуб, пріоритетним варіантом є трансфер у Саудівську Аравію.

У свою чергу, Манчестер Сіті уже веде роботу над пошуком наступника Едерсона. Головним кандидатом є основний голкіпер Порту та збірної Португалії Діогу Кошта, переговори з яким уже розпочалися.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Сіті влітку позбудеться Бернарду Сілви.

Едерсон виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року. З командою 6 разів ставав чемпіоном АПЛ та виграв Лігу чемпіонів 2023 року.