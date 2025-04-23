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Голкіпер Манчестер Сіті шукає собі новий клуб

Олег Дідух — 23 квітня 2025, 18:10
Голкіпер Манчестер Сіті шукає собі новий клуб
Едерсон
ФК Манчестер Сіті

Основний голкіпер Манчестер Сіті Едерсон займається пошуками нового клубу.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, 31-річний бразилець є одним із кандидатів на продажу влітку поточного року. Разом зі своїм новим агентом Жуліо Сезаром воротар уже шукає собі новий клуб, пріоритетним варіантом є трансфер у Саудівську Аравію.

У свою чергу, Манчестер Сіті уже веде роботу над пошуком наступника Едерсона. Головним кандидатом є основний голкіпер Порту та збірної Португалії Діогу Кошта, переговори з яким уже розпочалися.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Сіті влітку позбудеться Бернарду Сілви.

Едерсон виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року. З командою 6 разів ставав чемпіоном АПЛ та виграв Лігу чемпіонів 2023 року.

Едерсон Манчестер Сіті

Едерсон

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