Провалив медогляд. Перехід бразильського хавбека в Манчестер Юнайтед зірвався

Трансфер бразильського півзахисника Аталанти Едерсона в Манчестер Юнайтед не відбудеться.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Причиною стало те, що Едерсон не пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед. Англійський клуб відмовився від трансферу, який уже був повністю узгоджений.

Аталанта вважає Едерсона повністю здоровим, і поверне його до складу команди на наступний сезон.

Нагадаємо, ще у першій половині червня трансфер Едерсона було узгоджено. 26-річний хавбек мав підписати 5-річний контракт, а сума трансферу повинна була скласти 45 мільйонів євро.

У минулому сезоні Едерсон зіграв у 41 матчі за Аталанту в усіх турнірах, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. Він взяв участь у 2 матчах збірної Бразилії на ЧС-2026, сумарно провівши на полі 20 хвилин.