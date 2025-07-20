Едерсон погодив особистий контракт з турецьким грандом

Воротар Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон готується до зміни клубної прописки.

Про це повідомляє турецький журналіст Ягіз Сабункоглу.

За інформацією джерела, 31-річний голкіпер погодив умови особистого контракту з Галатасараєм.

Зараз чинний чемпіон Туреччини веде переговори з "містянами" щодо суми трансферу. Раніше була інформація, що "леви" вже зробили першу пропозицію за футболіста.

Нагадаємо, що ще в квітні цього року повідомлялося про зацікавленість Едерсона в новому виклику, а Манчестер Сіті в свою чергу розпочав пошуки нового воротаря.

Едерсон приєднався до Манчестер Сіті влітку 2017 року, перейшовши з Бенфіки за 40 мільйонів євро. За 8 років на "Етіхаді" бразилець взяв участь у 372 матчах, у яких пропустив 311 голів та 168 разів відстояв на "нуль".

Нагадаємо, що вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш може продовжити свою кар'єру в іншому клубі АПЛ