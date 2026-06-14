Манчестер Юнайтед завершує трансфер півзахисника Аталанти
Півзахисник італійської Аталанти Едерсон завершує перехід до англійського Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Найближчим часом бразилець пройде медичний огляд, після чого планується підписання довгострокової угоди з англійським клубом.
Контракт 26-річного хавбека буде розрахований до літа 2031 року із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік. Трансфер буде коштувати МЮ у 45 млн євро.
У поточному сезоні Едерсон зіграв у 41 матчі, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. За даними Fotmob, бразилець зробив 135 захисних дій, посівши 22-у сходинку за вкладом в оборону серед півзахисників та 109-у – серед усіх гравців Серії А.
Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед прагнуло підписання нового контракту зі своїми зірковим атакувальним півзахисником Бруну Фернандешом.