Манчестер Сіті домовився про продовження контракту з Доку

Манчестер Сіті узгодив продовження контракту із вінгером Жеремі Доку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони мають усну домовленість про продовження угоди, яка має бути розрахована до літа 2031 року з підвищенням зарплати. Наразі обговорюються фінальні деталі перед підписанням.

Минулого сезону 24-річний вінгер відіграв 47 матчів у всіх турнірах. За цей час Доку встиг відзначитися 8 голами та оформити 14 асистів.

Манчестер Сіті фінішував на другій позиції у турнірній таблиці АПЛ, але виграв Кубок Англії та Кубок ліги. Після завершення сезону посаду головного тренера залишив Жузеп Гвардіола.

Нагадаємо, що напередодні "містяни" продовжили угоду із захисником збірної Хорватії Йошко Гвардіолом. А до цього повідомлялося, що Ноттінгем Форест відхилив пропозицію манчестерського клубу у розмірі 120 млн фунтів за свого півзахисника Еліота Андерсона