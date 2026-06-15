Зірковий захисник продовжив контракт із Манчестер Сіті – Романо

Манчестер Сіті продовжить контракт із захисником збірної Хорватії Йошко Гвардіолом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, новий контракт буде розрахований до літа 2031 року, чинний діє до 2028 року. Всі умови нового контракту вже узгоджені, офіційне оголошення має відбутися незабаром.

Продовження угоди з Манчестер Сіті закриває питання можливого переходу Гвардіола в Реал Мадрид або Баварію влітку поточного року. Тим більше, що мадридці напередодні підписали Марка Кукурелью.

Гвардіол виступає за Манчестер Сіті з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 5 асистів у 25 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість 24-річного хорвата оцінюється в 70 мільйонів євро.