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Манчестер Сіті продовжив контракт із зірковим вінгером

Олег Дідух — 13 серпня 2026, 13:40
Манчестер Сіті продовжив контракт із зірковим вінгером
Жеремі Доку
ФК Манчестер Сіті

Зірковий вінгер збірної Бельгії Жеремі Доку продовжив контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Новий контракт розрахований до літа 2031 року. Фінансові деталі угоди з 24-річним вінгером не розголошуються.

Доку виступає за Манчестер Сіті з літа 2023 року, коли англійський клуб віддав за нього французькому Ренну 60 мільйонів євро. З того часу вінгер провів 131 матч у всіх турнірах, відзначившись у них 22 голами та 34 аситами.

Наразі трансферна вартість Доку оцінюється в 75 мільйонів євро. На рахунку вінгера 7 голів у 48 матчах за збірну Бельгії.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Сіті відхилив другу пропозицію Барселони щодо трансферу іспанського хавбека Родрі.

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