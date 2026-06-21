Доку зіткнувся з критикою через бажання пропустити ЧС-2026 заради народження дитини

Вінгер збірної Бельгії Жеремі Доку зіткнувся з критикою через своє бажання покинути чемпіонат світу задля присутності на народженні першої дитини.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст зазначив, що його дружина має народити протягом другого тижня липня, що збігається зі стадією чвертьфіналу турніру.

"Це моя перша дитина, тому я однозначно хочу бути поруч. Якщо ви запитаєте, чого хочу саме я, то моя відповідь проста: ніхто не хоче пропустити народження свого первістка".

Натомість ведуча каналу L'Equipe Франс П'єррон назвала таке рішення огидним, заявивши, що під час пологів "від батька все одно немає жодної користі".

"Мене це просто обурює. Коли тобі випадає таке щастя – зіграти на Чемпіонаті світу... Та сотні футболістів готові на вбивство піти, аби опинитися на твоєму місці! Це унікальний момент, здійснення дитячої мрії. І ти збираєшся все це кинути просто заради того, щоб побути на пологах? Вибачте, але батько там взагалі ні до чого. Він там просто як масовка – потримати за руку і зробити фотографію. Ти збираєшся летіти 10 годин літаком, виснажувати себе, пропускати все це крізь серце... як після такого взагалі повертатися на поле? А дитина нікуди від тебе не подінеться".

Пізніше перепросила за свої слова після звинувачень у мінімізації ролі батьківства.

Нагадаємо, що бельгійці розписали бойову нічию 1:1 із єгиптянами у матчі 1-го туру групи G у межах чемпіонату світу з футболу-2026. Голом відзначився центральний півзахисник збірної Єгипту Емама Ашура, а також Мохамед Хані, проте він послав м'яч у сітку власних воріт.

Додамо, що наступний матч на ЧС-2026 бельгійці зіграють проти Ірану 21 червня о 22:00 за київським часом.